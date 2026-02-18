LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | iniziano le sessioni decisive prima del Mondiale!
La prima giornata dei test di Sakhir del 2026 si svolge oggi, dopo che le condizioni climatiche calde hanno rallentato le prove nelle scorse settimane. La pista del Bahrain accoglie i piloti che cercano di affinare le auto prima dell’inizio del campionato, previsto tra poche settimane. I team lavorano intensamente per raccogliere dati e migliorare le prestazioni delle monoposto. La sessione odierna rappresenta un’occasione importante per valutare le strategie e le novità tecniche in vista delle gare.
Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizia davvero a svelare i propri valori. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che i primi tre giorni di test qui nel Bahrain ci avevano regalato i primi spunti, con diverse vetture che hanno mostrato i primi scricchiolii a livello di affidabilità. Quale sarà il programma della giornata? La prima giornata dei secondi test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.
Ultimo #F1Testing a #Sakhir: attendiamoci qualche prova in più tra simulazione di qualifica e di gara. In pista, per la prima volta, tutte le mescole #Pirelli #F1 #Formula1 x.com
