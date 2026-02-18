LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | alle 8.00 il via del Day-1 si inizia a fare sul serio!

Alle 8.00 di stamattina, la Formula 1 ha dato il via ai test a Sakhir, dopo che le squadre hanno preparato le auto e i piloti si sono concentrati sulle ultime regolazioni. La sessione di oggi rappresenta il primo vero banco di prova, con le monoposto che iniziano a spingere sul serio sul tracciato del Bahrain. Tra le novità più attese, i team testano nuove gomme e configurazioni per migliorare le prestazioni prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la seconda serie di test sul tracciato del Bahrain! Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizia davvero a svelare i propri valori. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che i primi tre giorni di test qui nel Bahrain ci avevano regalato i primi spunti, con diverse vetture che hanno mostrato i primi scricchiolii a livello di affidabilità.

