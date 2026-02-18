LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | alle 8.00 il via del Day-1 si inizia a fare sul serio!
Alle 8.00 di stamattina, la Formula 1 ha dato il via ai test a Sakhir, dopo che le squadre hanno preparato le auto e i piloti si sono concentrati sulle ultime regolazioni. La sessione di oggi rappresenta il primo vero banco di prova, con le monoposto che iniziano a spingere sul serio sul tracciato del Bahrain. Tra le novità più attese, i team testano nuove gomme e configurazioni per migliorare le prestazioni prima dell’inizio della stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.40 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la seconda serie di test sul tracciato del Bahrain! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizia davvero a svelare i propri valori. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che i primi tre giorni di test qui nel Bahrain ci avevano regalato i primi spunti, con diverse vetture che hanno mostrato i primi scricchiolii a livello di affidabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-1! Si inizia a fare sul serio in pista
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avantiAlle 8 di stamattina a Sakhir è partito il secondo giorno di test in pista.
Test F1 2026 in Bahrain, il Day-2 dalle ore 13 in LIVE STREAMING
Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico.
Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 18 febbraio, prima giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Come era accaduto già la scorsa ... oasport.it
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: iniziano le sessioni decisive prima del Mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
Ultimo #F1Testing a #Sakhir: attendiamoci qualche prova in più tra simulazione di qualifica e di gara. In pista, per la prima volta, tutte le mescole #Pirelli #F1 #Formula1 x.com
Tornano i test F1 2026 in Bahrain: programma, orari e come seguire l’ultima tre-giorni di prove a Sakhir in diretta su Sky Sport F1 e streaming su NOW. Tutte le info facebook