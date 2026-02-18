LIVE F1 test in Bahrain dalle 8 | le ultime prove prima del debutto
Alle 8 di questa mattina, i team di Formula 1 iniziano gli ultimi test in Bahrain prima dell'inizio della stagione, previsto per l’8 marzo a Melbourne. La giornata offre l’opportunità di verificare le prestazioni delle monoposto e di apportare gli ultimi aggiustamenti. Nei primi minuti, alcune scuderie hanno già messo in pista le proprie auto per le prove di routine. Le temperature relativamente miti di Sakhir favoriscono le prove di funzionamento e rendimento delle vetture.
Dopo sei giorni di lavoro tra Barcellona e Bahrain, si vive una fase paradossale: tutti i big hanno mostrato qualcosa di interessante, ma nessuno vuole prendersi l'etichetta di favorito. Leggi qui l'approfondimento I team comunicheranno progressivamente la suddivisione dei turni. Previste otto ore di attività in pista, a partire dalle ore 8 italiane, suddivise in due sessioni: quella mattutina fino alle 12 e quella pomeridiana dalle 13 alle 17 La prima sessione di test ha dato alcune indicazioni su quelli che potrebbero essere i valori in campo: la Mercedes è stata l’unica a girare sotto il minuto e 34. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Test Bahrain F1 2026: Colapinto guida la prima Ferrari, Audi stupisce con le pance lateraliLe prove pre-stagionali della Formula 1 in Bahrain sono iniziate sul circuito di Sakhir.
Le prime tre giornate di test svoltesi sul circuito del Bahrain hanno permesso finalmente di apprezzare appieno le forme delle monoposto che saranno impegnate nel nuovo ciclo regolamentare. Molte le cose interessanti disseminate su ognuna delle undici nu facebook