LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima batteria attesa per Baumgartner

Bob a 4, Olimpiadi 2026, ha preso il via questa mattina, perché la prima batteria ha iniziato con Friedrich che cerca di recuperare terreno su Baumgartner. Friedrich si posiziona subito dietro alla medaglia d’oro del bob a 2, con un margine di soli cinque centesimi, un distacco che sta riducendo lungo la pista considerando che era partito senza vantaggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Friedrich si mette dietro alla medaglia d'oro del bob a 2 con un distacco di soli 5 centesimi, svantaggio che stava recuperando nel corso della pista visto che era partito con 0.15 secondi di ritardo. Buona prova per il tedesco! 10.00 Il primo tempo di riferimento è il 55.14 di Lochner, vediamo se Friedrich riuscirà a battere il suo compagno di squadra. 9.57 Ci siamo, siamo in attesa del tempo di Lochner e il suo equipaggio. 9.55 Sta per iniziare la prima prova, mentre la seconda partirà al termina della precedente. 9.53 L'ultimo a scendere in pista sarà il brasiliano Bindilatti.