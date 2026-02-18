LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner si prende la primo posizione con un tempo da capogiro

Patrick Baumgartner ha conquistato la prima posizione nella gara di Bob a 4 alle Olimpiadi 2026, grazie a un tempo impressionante. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori, soprattutto perché ha battuto tutti i concorrenti con un risultato da record. La gara si sta svolgendo in condizioni di grande fretta e tensione, e Baumgartner ha dimostrato di essere in forma. Alle 10.31, il suo tempo di 54 secondi ha fatto impazzire il pubblico presente alla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 PRIMO PATRICK! Tempo spaventoso dell’azzurro che chiude la prima batteria con un 54.94 che fa ben sperare nel futuro. Baumgartner trova 16 centesimi di vantaggio su Vogt ed è il bobbista di oggi a scendere sotto i cinquantacinque secondi di tempo! 10.30 Aspettiamo il tempo di Baumgartner! 10.29 Il secondo cinese in startlist, Li, non fa meglio del compagno di squadra, chiudendo al dodicesimo posto con un distacco di 83 centesimi da Vogt. 10.27 Sun chiude all’undicesimo posto, facendo meglio dell’olandese precedente con un tempo di 55.75. 10.26 Undicesimo posto per Wesselink, che chiude con un tutto sommato buono 56. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si prende la primo posizione con un tempo da capogiro LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si miglioraKim ha conquistato il primo posto nella gara di bob maschile alle Olimpiadi 2026, sorprendendo tutti con un punteggio che ha superato di misura quello dei rivali. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante LochnerBob a due, durante le Olimpiadi 2026, sono state segnate da una gara intensa tra Baumgartner e Lochner. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le prove cronometrate per Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per Baumgartner. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima batteria, attesa per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due prove ... oasport.it LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live delle prove del bob a due termina qui. Il prossimo ... oasport.it Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook Questo Giornalista con la G maiuscola si chiama Stefan Renna e il suo nome vi dirà poco perché è svizzero e lavora per l’emittente televisiva pubblica RTS. Durante la gara di bob alle Olimpiadi Milano-Cortina, durante la discesa dell’atleta israeliano Adam E x.com