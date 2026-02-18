Bob a 4, il risultato di Baumgartner nella seconda prova ha dimostrato il suo dominio, portandolo in testa alla classifica. La gara si svolge a pochi mesi dalle Olimpiadi 2026, con gli appassionati che seguono ogni spostamento dei piloti in diretta. Alle 11.50, Kranz si piazza al sedicesimo posto, staccato di un centesimo da Pitter, che invece scende di una posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Sedicesimo posto per Kranz che chiude con un solo centesimo di vantaggio su Pitter, costretto a scendere di una posizione. 11.48 Pitter chiude con 84 centesimi di svantaggio dalla vetta, con la sua Giamaica che trova il tempo di 56.08. 11.46 Suk fa peggio del suo compagno di squadra chiudendo al sedicesimo posto provvisorio con 1.07 secondi di svantaggio dalla vetta. 11.44 Sono 47 i centesimi di ritardo tra Kim e il binomio Treichl-Baumgartner, con il coreano che ha chiuso alla decima posizione provvisoria. 11.42 ANCORA AVANTI PATRCIK! L’azzurro va al primo posto con lo stesso identico tempo di Treichl, con l’italiano e l’austriaco che quindi si dividono la prima posizione ex aequo, con un meraviglioso 55. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner davanti a tutti anche nella seconda prova!

