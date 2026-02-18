LIVE Biathlon Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | Wierer incappa nel giro di penalità

Durante la staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi, Lisa Wierer ha commesso un errore, finendo nel giro di penalità. Questo episodio ha influenzato la squadra azzurra, che ha perso tempo prezioso nelle fasi decisive della gara. La competizione si sta svolgendo con ritmo intenso, con le nazioni di Lettonia, Bulgaria e Francia in testa al secondo cambio. Le atlete si preparano a riprendere la corsa, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sul campo. La lotta per il podio si fa sempre più serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Lettonia, Bulgaria e Francia davanti al secondo cambio. Norvegia a 16?4, poi Belgio a 21?7 e Svezia a 24?. 15.20 Wierer affonda nell'ultimo giro: non ne ha più. Giornata davvero nera. 15.18 La norvegese è in crisi e si stacca. Benika e Todorova davanti, Jeanmonnot a 4?5. Wierer a 52?. 15.17 Bendika e Todorova vanno a riprendere Arnekleiv. Rientra anche Jeanmonnot. 15.16 Altre due ricariche utilizzate da Dorothea Wierer. Al comando la norvegese Arnekleiv, che non ha sbagliato, con 10? su un gruppetto con Cloetens, Bendika, Todorova e Jeanmonnot.