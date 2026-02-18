LIVE Biathlon Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via della gara

La staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi sta per iniziare, dopo che la Francia ha dominato finora con quattro medaglie d’oro. La gara si svolge tra le atlete più veloci e precise, con molte di loro pronte a sfidarsi per la vittoria. Le squadre si preparano al via, mentre gli spettatori attendono con trepidazione il primo tiro. La competizione si svolge sulla pista di Zhangjiakou, dove si decideranno le nuove campionesse olimpiche. La partenza è prevista tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 I favori del pronostico sono anche oggi per la Francia, che finora nel biathlon in questa edizione ha conquistato 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Segue la Norvegia con 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi, mentre l’Italia ha centrato l’oro nella pursuit femminile con Lisa Vittozzi e l’argento con la staffetta mista. Speriamo che queste medaglie possano contribuire a galvanizzare l’ambiente azzurro. 14.25 L’Italia schiererà quest’oggi Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi: resta a guardare Rebecca Passler, che è tornata a disposizione lunedì, ma sulle scelte dei tecnici hanno pesato i giorni di inattività legati alla sospensione, senza potersi allenare e tirare al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

