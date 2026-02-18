LIVE Biathlon Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | giro di penalità per la Francia! Serve la rimonta di Wierer

Durante la staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi, la Francia ha subito un giro di penalità che ha rallentato la sua squadra. Questo errore ha aperto la strada alle avversarie, tra cui Lisa Vittozzi, che cerca di recuperare terreno. A 7 km, Wierer si trova a 29 secondi da Magnusson, ma ha già guadagnato due secondi rispetto ai primi minuti. La gara resta aperta, con le italiane concentrate sulla rimonta e pronte a sfruttare ogni occasione. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Wierer a 29? da Magnusson dopo 7 km. Recupera dunque due secondi. 15.06 Adesso la Francia schiera l'asso Jeanmonnot: possono ribaltare tutto. 15.05 Magnusson guida con 7?1 su Todorova a 8?7 su Preuss. 15.02 Al primo cambio la Svezia è in testa con 5?1 sulla Germania e 5?5 sulla Bulgaria. Quarta l'Ucraina a 16?7, Italia 10ma a 31?. Parte Dorothea Wierer. Francia 16ma a 56?. 15.01 La svedese Gestblom al comando con 3?2 su Hristova e 7?9 su Tannheimer. Auchentaller a 29?, Bened a 55?. 15.01 La Francia è talmente forte che può vincere lo stesso. Guai a darla per spacciata.