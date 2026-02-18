La staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge oggi, dopo che la Francia ha dominato le prime fasi con prestazioni convincenti. La squadra azzurra cerca di migliorare il risultato della scorsa edizione, puntando su una buona performance nella seconda frazione di tiro. La gara si svolge lungo un percorso di circa 4 km per ogni atleta, con condizioni di neve variabili che influenzano le scelte di sci e di tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la prova a squadre delle donne sarà una delle prove più attese del programma a Cinque Cerchi di questa disciplina, in considerazione del livello agonistico che ci si aspetta. Un formata di gara in cui la Francia vorrà nuovamente ribadire il concetto di superiorità espresso in questi giorni in terra altoatesina. La condizione fisica degli alfieri d’Oltralpe e la preparazione degli sci si sono rivelate finora straordinarie e la pioggia di ori che ne è conseguita non è una sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Francia senza rivali? Azzurre a caccia di una medaglia

