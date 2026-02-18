LIVE Biathlon Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | affonda l’Italia con Wierer e Carrara Francia impendibile

La staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi si è conclusa con l’Italia in difficoltà, a causa di errori al tiro di Wierer e Carrara. La squadra azzurra ha perso tempo prezioso nelle fasi decisive, lasciando spazio alle avversarie. La francese Impériale ha dimostrato grande solidità, mantenendo un ritmo costante e allungando sulla concorrenza. Michelon guida la gara in testa, con un vantaggio di 45 secondi su Knotten. La competizione prosegue con intensità, mentre le atlete affrontano gli ultimi giri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Carrara è 14ma a 2'35". 15.34 Michelon al comando con 45? su Knotten, 47? su Elvira Oeberg e 48? su Vobornikova. Giro di penalità per Carrara. Staffetta disastrosa per l'Italia. 15.33 55 per Elvira Oeberg, una ricarica per Knotten. 15.32 Una ricarica per Michelon, che scappa via. 15.31 Siamo al secondo poligono. 15.31 Carrara a 1'43" dalla vetta. Anche oggi sci non super per le azzurre. 15.30 Francia verso il quinto oro nel biathlon. Un dominio che lascia attoniti. 15.28 Michelon ha un margine enorme di 37? su Knotten ed Elvira Oeberg. A 30? Zdravkova.