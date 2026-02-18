LIVE Biathlon alle 14.45 la staffetta 4x6 km donne | azzurre a caccia del podio con Vittozzi e Wierer

Alle 14.45, le donne si sfidano nella staffetta 4x6 km di biathlon, con l’Italia che punta a salire sul podio grazie a Vittozzi e Wierer. Dopo il quarto posto nella staffetta maschile, le azzurre cercano di recuperare posizioni in una gara dominata da Francia e Svezia. La squadra italiana affronta la competizione determinata, sperando di migliorare il risultato precedente.

Questo il numero dei pettorali per le 20 squadre partecipanti: 1. Francia, 2. Norvegia, 3. Svezia, 4. Italia, 5. Germania, 6. Finlandia, 7. Cechia, 8. Austria, 9. Slovacchia, 10. Svizzera, 11. Usa, 12. Polonia, 13. Slovenia, 14. Ucraina, 15. Bulgaria, 16. Estonia, 17. Lettonia, 18. Canada, 19. Belgio, 20. Lituania. Il quartetto azzurro sarà composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi. Da ricordare che Rebecca Passler non parteciperà alla gara poiché protagonista del caso doping che l'ha coinvolta in seguito alla positività al letrozolo. In seguito è stata riammessa ai Giochi dopo la revoca della sospensione decisa per mancanza di dolo e negligenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

