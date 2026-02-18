LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 5-4 ATP Rio 2026 in DIRETTA | caos VAR nell’ottavo game il romano resta avanti

Matteo Berrettini conduce contro Barrios Vera nel match di Rio 2026, dopo un episodio di caos VAR che ha rallentato il gioco nell’ottavo game. Il tennista romano, in vantaggio 7-6 5-4, ha mantenuto la concentrazione nonostante le polemiche legate alla revisione delle decisioni arbitrali. Intanto, sul campo centrale, Berrettini ha mostrato sicurezza con una buona prima di servizio e una smorzata efficace sopra la rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona prima centrale di Berrettini. 15-15 Buona prima di Berrettini che poi chiude molto facilmente sopra la rete con la smorzata. 0-15 Prende campo con il dritto Barrios Vera e dal centro conquista il punto. 5-5 Barrios Vera chiude il game con il terzo ace. 40-30 Altra prima centrale di buon livello di Barrios Vera. 30-30 Sbaglia in lunghezza Barrios Vera a seguire il servizio. 30-15 Prima vincente di Barrios Vera. 15-15 Appena largo il rovescio di Barrios Vera. 15-0 Barrios Vera chiama a rete Berrettini e poi lo passa con il rovescio lungolinea.