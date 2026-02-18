Lite in tribunale per le terrazze abusive arriva il no del giudice | Alterano il decoro architettonico
Una disputa tra due vicini di casa, causata dalla costruzione di terrazze considerate abusive, si è risolta con il rifiuto del giudice di approvare le modifiche. La Corte d’appello civile di Perugia ha stabilito che le aggiunte alle facciate condominiali devono rispettare il decoro architettonico e ottenere il consenso di tutti. La discussione, durata quasi dieci anni, riguardava le strutture che alteravano l’aspetto estetico dell’edificio.
Tutto era iniziato nel 2015, quando i proprietari di una delle unità immobiliari avevano citato in giudizio i vicini, accusandoli di aver realizzato opere edilizie illegittime e difformi rispetto a un accordo firmato nel 2011. Al centro della discordia, in particolare, la costruzione di due terrazze e una serra solare. I convenuti, difesi dall’avvocato Marco Bladassarri, si erano difesi sostenendo che gli interventi rientravano tra quelli autorizzati dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Magione e dalle autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre, richiamavano l'accordo notarile del 2011, che a loro dire concedeva ampia facoltà di realizzare tettoie e serre solari.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
