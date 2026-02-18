L’Italia ha spaventato le Campionesse del Mondo! Battaglia totale col Canada alle Olimpiadi poi l’extra-end…

L’Italia ha sfidato le campionesse del mondo nel curling, causando sorpresa tra gli appassionati. La squadra italiana ha combattuto con determinazione contro il Canada, arrivando fino all’extra-end dopo una partita intensa. Le giocatrici italiane hanno mostrato un livello superiore rispetto alle prime cinque gare del torneo, lasciando intendere che possono competere ad alti livelli. La partita si è conclusa con un risultato combattuto e apprezzato da tutti gli spettatori presenti alla Medail Arena. La sfida rimane tra le più emozionanti di questa fase del torneo.

L’Italia ha lottato ad armi pari con le Campionesse del Mondo, dimostrando un eccellente livello di gioco che aumenta i rimpianti per quanto non si è visto durante le prime cinque partite del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno tenuto testa al fortissimo Canada, le hanno contenute sul 4-5 fino all’ottavo end, sono andate sotto per 4-7, si sono inventate una rimonta da urlo mettendo a segno tre punti nel decimo end e hanno trascinato la contesa al supplementare. All’extra-end il Canada ha fatto valere il martello e l’esperienza, riuscendo a conquistare la vittoria per 8-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia spreca e viene punita all’extra-end dalla Germania: prima sconfitta alle OlimpiadiL’Italia ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end, una sconfitta che arriva dopo aver sprecato diverse occasioni durante la partita.

