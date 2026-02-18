L' Italia e il Board of Peace

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri alle 13:30 in aula alla Camera che l’Italia partecipa come osservatore al Board of Peace su Gaza, perché il governo vuole contribuire a favorire la stabilità nella regione. La decisione nasce dopo settimane di discussioni interne, e rappresenta un passo concreto per rafforzare il ruolo internazionale dell’Italia in un’area di crisi. Tajani ha spiegato che l’obiettivo principale è sostenere iniziative di pace e di ricostruzione, cercando di coinvolgere anche le istituzioni locali e le organizzazioni umanitarie.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Ieri alle 13:30 il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si è presentato in aula alla Camera per spiegare, o quantomeno provare a farlo, perché l'Italia ha deciso di partecipare, seppure nelle vesti di Paese osservatore, al Board of Peace su Gaza, un'organizzazione internazionale il cui obiettivo - dice lo statuto - è quello di "promuovere la stabilità, restaurare un governo affidabile e legittimo, e assicurare una pace duratura nelle aree afflitte o minacciate da conflitti". L'Italia parteciperà come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Tajani ha ribadito che "il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare". Il Cardinale Parolin: "Perplessità su partecipazione dell'Italia al Board of Peace per Gaza"