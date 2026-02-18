L’Italia del curling travolta dal Canada | si complica il cammino degli Azzurri per una medaglia

L’Italia del curling ha subito una pesante sconfitta contro il Canada, causata da un gioco troppo fragile nelle fasi decisive. Gli azzurri hanno perso 3-8 in soli sette end, complicando le possibilità di avanzare verso le medaglie a Milano-Cortina 2026. Durante la partita, gli avversari hanno sfruttato al massimo le occasioni, mettendo sotto pressione la squadra italiana. La sfida ha evidenziato le difficoltà di concentrazione degli italiani, ora con un record di 4-4. La prossima partita sarà decisiva per il prosieguo del torneo.

Si complica la rincorsa alla zona medaglie per l'Italia maschile del curling a Milano-Cortina 2026. Gli azzurri vengono travolti 3-8 in soli sette end dal Canada e scivolati a un record di 4-4. Le semifinali sono comunque possibili per la squadra italiana, che a questo punto è obbligata a battere la Svizzera (8-0 di record), e poi fare la corsa su due avversarie. La Gran Bretagna ha chiuso il suo round robin con un record di 5-4, dominando 9-2 gli Stati Uniti, per cui l'ipotesi di una parità a tre squadre in classifica è più che plausibile. Bisogna sperare nella sconfitta della Norvegia contro il Canada: in questa ipotesi, Italia e Gran Bretagna avrebbero lo stesso punteggio (5-4) con lo scontro diretto favorevole azzurri mentre la Norvegia finire quinta (con 4-5).