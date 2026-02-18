Liste d' attesa la verità contro gli slogan | superficialità e disinformazione che non possiamo tollerare

Da parmatoday.it 18 feb 2026

Il consigliere Vignali ha dichiarato che le liste d’attesa sono un problema inesistente, ma questa affermazione nasconde una realtà ben diversa. I cittadini attendono mesi per visite e esami essenziali, spesso senza risposte concrete. La disinformazione diffusa alimenta confusione e fa sembrare il problema meno grave di quanto sia in realtà. Un esempio concreto sono i tempi di attesa che superano i sei mesi in alcune strutture sanitarie locali. Questa situazione richiede attenzione e fatti concreti, non slogan vuoti.

"Le recenti dichiarazioni del consigliere Vignali - sottolinea il consigliere comunale del Pd Marco Alfredo Arcidiacono - sul tema delle liste d’attesa, pur toccando una problematica reale e sentita dai cittadini, dimostrano una preoccupante superficialità e una palese disinformazione che non possiamo tollerare. È nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, fare chiarezza e non permettere che un dibattito così delicato venga inquinato da affermazioni imprecise e fuorvianti. Il consigliere Vignali confonde, in maniera inaccettabile, concetti fondamentali della gestione sanitaria. Permettetemi di essere estremamente chiaro: 1.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

