Liste d' attesa la verità contro gli slogan | superficialità e disinformazione che non possiamo tollerare

Il consigliere Vignali ha dichiarato che le liste d’attesa sono un problema inesistente, ma questa affermazione nasconde una realtà ben diversa. I cittadini attendono mesi per visite e esami essenziali, spesso senza risposte concrete. La disinformazione diffusa alimenta confusione e fa sembrare il problema meno grave di quanto sia in realtà. Un esempio concreto sono i tempi di attesa che superano i sei mesi in alcune strutture sanitarie locali. Questa situazione richiede attenzione e fatti concreti, non slogan vuoti.

"Le recenti dichiarazioni del consigliere Vignali - sottolinea il consigliere comunale del Pd Marco Alfredo Arcidiacono - sul tema delle liste d’attesa, pur toccando una problematica reale e sentita dai cittadini, dimostrano una preoccupante superficialità e una palese disinformazione che non possiamo tollerare. È nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, fare chiarezza e non permettere che un dibattito così delicato venga inquinato da affermazioni imprecise e fuorvianti. Il consigliere Vignali confonde, in maniera inaccettabile, concetti fondamentali della gestione sanitaria. Permettetemi di essere estremamente chiaro: 1.🔗 Leggi su Parmatoday.it Contro le liste d’attesa. Arruolati 40 infermieri in libera professione. La Uil: "Vanno tutelati"L’Ausl ha selezionato circa 40 infermieri provenienti da diversi reparti ospedalieri, impiegandoli in attività simil-alp, un regime di lavoro autonomo con retribuzioni superiori agli straordinari. Mobilitazione regionale M5s contro le lungaggini delle liste d'attesa: "La salute non può attendere"Il Movimento 5 Stelle lancia una campagna regionale per denunciare le lungaggini nelle liste d’attesa, sottolineando che la salute non può aspettare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Schillaci: Con la piattaforma gestiremo meglio le liste d’attesa, i cittadini segnalino gli abusi; Liste d’attesa, la Asl chiama e in mille non rispondono per paura di subire truffe telefoniche; Salutequità: Liste d'attesa e intramoenia, dell'organismo di verifica non c'è traccia; Liste d'attesa in Italia, in Friuli Venezia Giulia preoccupano i ritardi in ortopedia. Trapianto pediatrico, come funziona la lista d'attesa? Cosa succede se non si trovano organi compatibili in Italia?Nel nostro Paese, dal 1996 è attivo il Programma pediatrico nazionale, con un’unica lista d’attesa nazionale per tutti i tipi di trapianto pediatrico. Esistono liste d'urgenza come nel caso del bimbo ... corriere.it Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro Schillaci annuncia controlli su tempi d’attesa e intramoenia per garantire il diritto alle cure. Ecco come cambiano le regole ... quifinanza.it Il male delle liste d’attesa negli ospedali torna ad alimentare lo scontro politico in Abruzzo. Pd all'attacco #Sanità #ilcentro facebook A Taranto si indaga sulle liste d’attesa x.com