Liste d’attesa il caso | In regione non si utilizza l’attività intramoenia

In Emilia-Romagna, il motivo delle lunghe liste d’attesa sta nel fatto che le strutture sanitarie pubbliche non sfruttano l’attività intramoenia, lasciando i pazienti a pagare solo il ticket. Questa scelta limita le possibilità di prenotare visite e esami in tempi più rapidi, anche quando ci sono medici disponibili. Un esempio concreto si vede nelle cliniche di Bologna, dove molti pazienti devono attendere settimane per una visita specialistica, nonostante ci siano medici disposti a offrire servizi extra.

"In Emilia-Romagna non si utilizza per ridurre le liste d’attesa l’attività intramoenia facendo pagare al cittadino solo il ticket. Sono stati il ministro della Salute e la Corte dei conti a indicare questo strumento tra quelli che potrebbero risolvere il grave problema. Ma la Regione indica di non utilizzarlo e molte aziende sanitarie non ne fanno uso". Così il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali. "Il ministro ha ribadito che tenere le agende chiuse, per cui non si danno appuntamenti, è una pratica vietata e che le Regioni hanno già gli strumenti per ridurre le liste d’attesa senza dovere piangere miseria per le scarse risorse messe a disposizione dello Stato, come sostengono gli enti amministrati dal centrosinistra – ha proseguito il capogruppo azzurro – Come soluzioni ha indicato le unificazioni dei Cup regionali, le aperture nei fine settimana ed anche l’utilizzo dell’attività intramoenia o del privato a carico del servizio sanitario pubblico, facendo pagare al paziente il solo ticket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha deciso di attivare un nuovo sistema di controllo per combattere le lunghe attese negli ospedali pubblici italiani, dopo aver riscontrato che le liste d’attesa si sono allungate troppo e creano disagi ai pazienti.

