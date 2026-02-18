L’Irst resta un pilastro La Regione lo promuove | Verrà valorizzato

L’Irst di Meldola ha subito un intervento della Regione, che punta a rafforzarlo, dopo che la consigliera Ancarani (Pd) ha presentato un’interrogazione in aula legislativa. La politica vuole capire come si intenda procedere con l’integrazione tra l’Irst e l’Ausl Romagna, soprattutto in merito alle tempistiche e ai traguardi previsti. La richiesta arriva in un momento in cui l’ospedale di Meldola si sta preparando a nuove sfide, come l’ammodernamento di alcune strutture e l’ampliamento dei servizi.

L'integrazione tra l' Irst di Meldola e l' Ausl Romagna approda all'assemblea legislativa della Regione con un'interrogazione da parte della consigliera Valentina Ancarani (Pd), che chiede alla giunta di de Pascale di chiarire tempi, modalità e obiettivi del percorso. La richiesta è quella di "favorire il mantenimento della qualifica di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), tutelare lo sviluppo della rete oncologica e il valore strategico dell'Istituto, non solo come presidio di cura per i pazienti oncologici, ma anche come punto di riferimento per l'innovazione sanitaria".