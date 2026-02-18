Liran Peterzil dirigerà il marketing internazionale di Valentino

Liran Peterzil ha preso il ruolo di Chief Marketing Officer di Valentino, a causa delle nuove strategie aziendali, e inizierà il suo incarico il 2 marzo. Peterzil assume questa posizione dopo aver lavorato per anni nel settore del lusso, portando con sé una vasta esperienza internazionale. La casa di moda ha scelto lui per rafforzare la presenza del marchio sui mercati esteri e lanciare nuove campagne pubblicitarie.

Quando il marketing etico diventa oggetto di studio universitario: il caso "Ci Vuole Marketing"Il marketing etico sta trovando spazio nel mondo accademico, come dimostra il caso "Ci Vuole Marketing". Valentino: Schlein, 'Italia perde simbolo internazionale di stile'Valentino Garavani ha rappresentato un simbolo dell'eleganza e della creatività italiana a livello internazionale. Liran Peterzil è il nuovo chief marketing officer di ValentinoSecondo quanto appreso da MFF, il manager assumerà il ruolo a partire dal 2 marzo, subentrando a Yigit Turhan ...