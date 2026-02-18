Lione partono gli arresti France insoumise nella bufera

La procura di Lione ha arrestato quattro persone per l’omicidio di Quentin Deranque, un militante neofascista ucciso durante una lite sabato scorso. La polizia ha identificato i sospetti grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato le fasi della colluttazione. La vicenda ha scatenato una forte reazione tra le forze politiche e la comunità locale, mentre si indaga sulle motivazioni dell’aggressione.

Ieri sera la procura di Lione ha annunciato di aver arrestato quattro persone per l'omicidio di Quentin Deranque, il militante neofascista morto sabato dopo una rissa avvenuta a Lione due giorni prima. Mentre un quinto sarebbe stato fermato in tarda serata. Tra gli arrestati anche un assistente parlamentare del deputato de La France Insoumise Raphaël Arnault, fondatore del collettivo antifascista di Lione La Jeune Garde, sciolto dal governo nel giugno 2025. SECONDO QUANTO riportato dal giornale locale Le Progrès, che cita fonti anonime della polizia, i sei indagati finora individuati sarebbero tutti «ex-membri» della Jeune Garde.