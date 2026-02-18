L’intervento di Mattarella al Csm Ecco come ci si è arrivati

Il presidente Mattarella ha deciso di intervenire al Csm dopo settimane di tensioni tra magistratura e politica. La causa principale è stata la proposta di riforma delle toghe, che ha scatenato discussioni intense all’interno delle alte cariche giudiziarie. Durante l’incontro, il capo dello Stato ha chiesto maggiore stabilità e rispetto reciproco tra le istituzioni. La decisione di intervenire è arrivata anche in risposta alle polemiche pubbliche e alle critiche sulle manovre di alcuni esponenti politici. La situazione resta calda e in evoluzione.

L’intervento del Capo dello Stato arriva nel pieno della campagna referendaria e dopo diversi scontri tra toghe e governo. Luigi Ferraiuolo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’intervento di Mattarella al Csm. Ecco come ci si è arrivati Cosa significa l’intervento di Mattarella al Csm. La versione di CazzolaIl presidente Mattarella ha parlato al Consiglio superiore della magistratura, chiarendo la sua posizione sulla giustizia e l’indipendenza delle toghe. “Sorteggio del Csm? È colpa dei magistrati se si è arrivati a questo”Il sorteggio del Csm ha suscitato molte discussioni, ma la responsabilità di questa situazione risiede principalmente nei magistrati coinvolti. L’intervento di Mattarella al Csm. Ecco come ci si è arrivati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella a Torino per il centenario della morte di Gobetti; Nell'aula di Montecitorio, alla presenza del presidente Mattarella, la celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe; L'intervento di Mattarella a Casa Italia: Le medaglie sono degli atleti, non faccio appropriazione indebita...; Mattarella all'intitolazione a De Gasperi della Buc e all'inaugurazione dell'anno accademico. Il rettore: L'Università ha il dovere della speranza e lavora per la pace. Sergio Mattarella sorprende e presiede il Csm: le ragioni di un intervento storicoMattarella presiede il plenum del Csm: intervento senza precedenti per riportare equilibrio e rispetto tra le istituzioni nel pieno della campagna referendaria sulla giustizia. notizie.it Cosa ha detto il presidente Mattarella al plenum del Csm e tutti i precedentiMattarella presiede a sorpresa il plenum del CSM: ecco perché si tratta di un intervento straordinario e cosa c'entra il referendum ... policymakermag.it Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Roma, 18/02/2026 (II mandato) _Prima di dare la parola al relatore vorrei aggiungere che sono consapevole che non è consuet facebook Dopo l'intervento di Mattarella, che questa mattina ha presieduto il plenum del Csm invitando ad avere maggiore rispetto per l'organo di autogoverno della magistratura, è arrivata la reazione del ministro della Giustizia. "Apprezziamo e condividiamo totalment x.com