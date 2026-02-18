L' integrazione non è in difficoltà

Pubblichiamo la lettera di precisazione di Fastweb+Vodafone in relazione all’articolo “Fastweb+Vodafone, fusione in salita“ pubblicato ieri sul Giornale. «In merito a quanto riportato nell'articolo in oggetto, Fastweb+Vodafone precisa che quanto riportato circa una presunta difficoltà nel raggiungimento dei 300 milioni di euro di sinergie previsti per il 2026 non corrisponde al vero. Il piano industriale prevede infatti che circa due terzi di tali sinergie derivino dalla migrazione delle SIM Fastweb sulla rete Vodafone Italia, processo che è già stato completato nei tempi previsti e senza alcun disservizio per i clienti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

