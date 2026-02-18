L' insolito interscambio della metro di Milano | pronto il collegamento a piedi tra M4 e M3

Milano ha aperto un nuovo collegamento a piedi tra le fermate M4 e M3 della metropolitana, un intervento che nasce per facilitare gli spostamenti di studenti, lavoratori e turisti. La scelta di creare un percorso pedonale diretto nasce dall’esigenza di ridurre i tempi di viaggio e di abbattere le barriere tra le zone centrali e periferiche della città. Ora, chi arriva in zona Porta Romana può raggiungere facilmente la stazione di Crocetta senza dover cambiare linea o affrontare lunghe attese. Questo nuovo passaggio si inserisce in un piano più ampio di miglioramento delle connessioni urbane, con l’obiettivo di rend

Alberi, panchine e aiuole. La passerella pedonale che unisce Missori a Sforza-Policlinico è pronta Studenti, lavoratori, turisti. In tante (se non tutte) le zone in cui è arrivata, la linea M4 ha notevolmente migliorato il sistema dei trasporti pubblici rendendo più accessibili aree anche centrali che altrimenti sarebbero rimaste alienate in una Milano dalle distanze - si spera - sempre più brevi. Così è stato per la fermata Sforza-Policlinico che ha riempito una lacuna specie per chi nell'ospedale meneghino lavora o per i pazienti e i loro parenti. Ma sin dalla progettazione, e consecutiva realizzazione, la M4 è sempre stata caratterizzata da quella che per molti è una peculiarità: l'interscambio tra Sforza-Policlinico sulla Blu e la fermata di Missori sulla Gialla.🔗 Leggi su Milanotoday.it

I costruttori della metro M4 e il Comune di Milano hanno un bel problemaLa metropolitana M4 di Milano sta attirando sempre più persone.

Milano, uomo si butta sotto i binari della metro nella stazione di Repubblica, morto suicida, M3 chiusa tra Sondrio e Porta RomanaA Milano, un uomo si è tolto la vita suicidariamente nella stazione Repubblica della metro M3, causando la chiusura della linea tra Sondrio e Porta Romana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.