Linfoma | nuove terapie Car-T e anticorpi bispecifici oltre il 60% dei pazienti raggiunge la remissione completa

Recentemente, sono state introdotte nuove terapie come le Car-T e gli anticorpi bispecifici che migliorano le possibilità di cura per i pazienti con linfoma. Questi trattamenti, già disponibili in alcune cliniche italiane, hanno mostrato risultati promettenti: oltre il 60% dei pazienti ottiene una remissione completa. La ricerca ha reso possibile intervenire in modo più mirato, riducendo gli effetti collaterali rispetto alle terapie tradizionali. Molti pazienti sperano ora in una prospettiva di guarigione più concreta.