Linfoma | nuove terapie Car-T e anticorpi bispecifici oltre il 60% dei pazienti raggiunge la remissione completa
Recentemente, sono state introdotte nuove terapie come le Car-T e gli anticorpi bispecifici che migliorano le possibilità di cura per i pazienti con linfoma. Questi trattamenti, già disponibili in alcune cliniche italiane, hanno mostrato risultati promettenti: oltre il 60% dei pazienti ottiene una remissione completa. La ricerca ha reso possibile intervenire in modo più mirato, riducendo gli effetti collaterali rispetto alle terapie tradizionali. Molti pazienti sperano ora in una prospettiva di guarigione più concreta.
Linfoma, una svolta nella lotta contro il tumore del sistema immunitario: la remissione completa raggiunge il 60% dei casi. Una rivoluzione terapeutica è in corso nel trattamento del linfoma, un tumore del sistema immunitario che in Italia colpisce circa 30.000 persone ogni anno. Grazie a terapie innovative come le Car-T e gli anticorpi bispecifici, un numero crescente di pazienti, anche in situazioni di recidiva considerate precedentemente incurabili, raggiunge la remissione completa, con percentuali che superano il 60% dei casi. Questa svolta apre scenari impensabili fino a pochi anni fa, offrendo nuove speranze a pazienti e famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu
