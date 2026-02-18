Lindsey Vonn torna in Italia dopo un grave infortunio alle Olimpiadi invernali. La campionessa ha subito una frattura complessa della tibia, che ha richiesto quattro operazioni chirurgiche. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe essere più seria del semplice danno alla gamba, con il rischio di amputazione in casi simili. La piena ripresa di Vonn richiederà molto tempo e cure intensive. La sciatrice si trova ora in un centro specializzato, dove cerca di recuperare da questo incidente.

L’infortunio subito alle Olimpiadi invernali di Lindsey Vonn è più grave del previsto: quattro interventi chirurgici, una frattura complessa della tibia e il timore dell’amputazione evocato dagli specialisti. Dall’ospedale italiano al rientro negli Stati Uniti, la campionessa documenta il viaggio e promette che tornerà sulla neve. Lo scrive i l Daily Mail “La mia gamba è ancora a pezzi. ma finalmente sono a CASA!”. L’infortunio, spiegano i medici, è “molto più grave di una gamba rotta”. Dopo quattro operazioni per una frattura complessa della tibia, uno specialista avrebbe persino avvertito che in casi simili, in passato, si è arrivati all’amputazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lindsey Vonn torna a casa: “è molto più grave di una gamba rotta”. Uno specialista: in casi simili c’è stata l’amputazione

Lindsey Vonn torna a casa: ecco come è stata riportata negli UsaLindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo essere stata portata via dall’Italia, dove si era infortunata durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi, frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera: è già stata operata. Come sta la sciatrice americana – Il videoLindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.