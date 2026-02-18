L’indistruttibile asbesto nel teatro civile

Monica Menchi porta in scena venerdì 20 febbraio 2026 alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini uno spettacolo che affronta il tema dell’amianto, responsabile di gravi malattie professionali. La rappresentazione vuole evidenziare come questo materiale, ancora presente in alcuni edifici e teatro, continui a rappresentare un rischio reale per chi lavora o frequenta quei luoghi. La scelta di questo spettacolo nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico sui danni invisibili e spesso ignorati dell’amianto, che ha causato numerosi decessi anche decenni dopo l’uso massiccio negli anni passati.

E' con uno spettacolo dal forte impatto emotivo che Monica Menchi porta in scena, venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, il dramma delle gravissime patologie conseguenti dalla lavorazione dell' amianto, killer silenzioso del quale solo alla fine degli anni '70 è stata scoperta la micidiale aggressività per la salute. " Asbesto-Indistruttibile, cento anni di amianto " è il titolo della pièce che ripercorre un secolo di avvenimenti, nel quale l'attrice e regista pistoiese dà voce e corpo alle vittime e all'inganno industriale, arrivando a trasformare la narrazione in un'emozione collettiva che scuote le coscienze.