Liguria | Scuole più sicure via ai corsi di autodifesa e primo soccorso dopo l’allarme violenza giovanile

A La Spezia, un ragazzo è stato aggredito dopo la scuola, spingendo le autorità a introdurre corsi di autodifesa e primo soccorso nelle scuole liguri. La decisione mira a proteggere i giovani e a rispondere agli episodi di violenza che negli ultimi mesi sono aumentati tra gli studenti. Le lezioni pratiche si svolgeranno nelle classi, coinvolgendo insegnanti e esperti di sicurezza.

Liguria: Via Libera ai Corsi di Autodifesa nelle Scuole, tra Preoccupazioni e l'Esempio di La Spezia. Il consiglio regionale della Liguria ha dato il via libera all'attivazione di corsi di autodifesa e di primo soccorso nelle scuole della regione, un provvedimento sostenuto dalla maggioranza e volto a contrastare la crescente violenza giovanile. La decisione, approvata il 17 febbraio 2026, è arrivata nel contesto di un dibattito nazionale sulla sicurezza scolastica, accentuato da recenti episodi di cronaca, come l'aggressione mortale avvenuta a La Spezia. Un Clima di Insicurezza e la Spinta dell'Aggressione di La Spezia.