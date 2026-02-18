Lignano vuole essere più sicura con il Nucleo antidegrado

Lignano ha deciso di rafforzare la sicurezza con il lancio del “Nucleo antidegrado”, un servizio di vigilanza in borghese promosso dal Comune. Questa iniziativa mira a prevenire comportamenti scorretti e a migliorare la qualità della vita nel centro e nelle zone più frequentate. Gli agenti in incognito pattugliano le aree più sensibili, offrendo un aiuto concreto contro il vandalismo e il turismo esagerato. La presenza discreta mira a rendere più tranquilli residenti e visitatori. La prima operazione è appena partita.

Nuovo servizio di sicurezza in borghese a Lignano garantito dal Comune, che va ad affiancarsi alla Polizia locale. Si tratta del, Nucleo antidegrado, composto da alcune pattuglie, in abiti civili, che affiancano i normali controlli del territorio, per monitorare in maniera più discreta le aree sensibili della città. “Si inserisce tra le novità più significative – commenta il sindaco Laura Giorgi – fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza e contrastare fenomeni di microcriminalità e comportamenti incivili”. L’obiettivo qual è? “Vogliamo estendere ulteriormente la presenza sul territorio e massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e deterrenza, anche attraverso l’effetto sorpresa”.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

