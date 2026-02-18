Liceo Alberti a Napoli la fumata grigia | oggi si torna in classe ma con orari dimezzati

Al liceo Alberti di Napoli, gli studenti devono attendere ancora una settimana prima di tornare in classe, dopo che lavori di ristrutturazione sono stati completati in soli sette giorni. La Città Metropolitana ha deciso di dimezzare gli orari scolastici, permettendo a 500 alunni di entrare ogni giorno, mentre le lezioni si svolgono su turni diversi. La decisione ha creato tensione tra genitori e insegnanti, preoccupati per la qualità dell'istruzione e la sicurezza degli studenti.

Da una parte la Città Metropolitana che garantisce lavori in tempi record - una settimana - e tali da garantire l'ingresso a 500 studenti al giorno. Dall'altra quegli stessi studenti e i loro genitori che si fidano poco o niente e protestano apertamente perché vogliono tornare ad avere un orario scolastico uguale a tutti gli altri ragazzi di Napoli. Al liceo Alberti di via Pigna l'Odissea iniziata due anni fa con i lavori di ristrutturazione finanziati dai fondi del Pnrr, non solo non si è ancora conclusa, ma da quando il 26 gennaio scorso si è aggiunto il cedimento strutturale della scala esterna diventata pertanto inagibile, la situazione è ulteriormente peggiorata.