Liceale minacciato a Recanati dopo un dibattito sul Donbass | indagini e polemica politica in corso

Gianni Pierini, studente del liceo Leopardi di Recanati, è stato minacciato dopo aver organizzato un incontro sul Donbass con due giornalisti che hanno raccontato la guerra in Ucraina. La protesta è scoppiata subito dopo l’annuncio, portando le autorità scolastiche a intervenire. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra studenti e genitori, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Un Liceale Minacciato per un Incontro sul Donbass: La Cronaca di una Polemica a Recanati. Un liceale di Recanati, Gianni Pierini, è finito al centro di una controversia politica dopo aver invitato due giornalisti che hanno documentato la guerra in Ucraina a tenere un corso autogestito sul conflitto nel Donbass presso il liceo Leopardi. Lo studente ha denunciato di aver ricevuto minacce di aggressione fisica e di essere stato oggetto di una campagna diffamatoria online, mentre l'istituto scolastico è stato sollecitato a fornire chiarimenti da esponenti politici e parlamentari. L'episodio solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo delle scuole come spazi di dibattito.

"Minacciato per l’incontro sul Donbass"Un insegnante ha denunciato di aver ricevuto minacce di violenza dopo aver partecipato a una riunione sul Donbass.

