L’FBI ha sequestrato un iPhone durante un’indagine, ma non è riuscita ad aprirlo a causa delle protezioni di sicurezza avanzate del dispositivo. La notizia ha fatto il giro degli Stati Uniti, alimentando discussioni sulla possibilità delle forze dell’ordine di accedere ai dati personali. Un dettaglio importante è che l’azienda produttrice ha rifiutato di creare una scorciatoia per l’accesso, lasciando le autorità senza strumenti per sbloccare il telefono.

Negli Stati Uniti un caso ha riacceso il dibattito su privacy e poteri investigativi: un iPhone sequestrato dall’FBI non è stato sbloccato. Il motivo non è un “rifiuto” politico, ma una funzione tecnica chiamata Lockdown Mode, pensata per chi teme attacchi digitali sofisticati. La vicenda dimostra che i dati contenuti in un iPhone possono restare protetti anche davanti a un mandato. Non significa che lo Stato non possa indagare, ma che l’accesso ai dati ha limiti tecnologici precisi. Per capire cosa succede davvero, bisogna distinguere tra ciò che è sul dispositivo e ciò che è nel cloud. Il caso che ha fatto discutere riguarda la giornalista del Washington Post Hannah Natanson, a cui nel gennaio 2026 sono stati sequestrati dispositivi personali durante un’indagine su presunte fughe di notizie riservate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’FBI sequestra un iPhone ma non riesce a sbloccarlo: ecco cosa lo ha fermato

L’F-35 non è un iPhone, ma gli alleati Usa sognano di sbloccarlo lo stessoGijs Tuinman, segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, ha affermato che è possibile

“Una signora si è accasciata in strada a Milano, ha iniziato a tremare e a pregare… Io mi sono fermato per soccorrerla ma pochi altri lo hanno fatto. Ma cazz* fermatevi, cosa vi costa?”: il racconto di Pierpaolo PretelliPierpaolo Pretelli racconta di aver visto una donna crollare in strada a Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.