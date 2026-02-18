L’ex gieffina Erica Piamonte finisce in ospedale dopo una cena | Ho vomitato sangue
Dopo aver cenato, Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale perché ha vomitato sangue. La ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato sui social che si è sentita male subito dopo aver mangiato e ha deciso di cercare aiuto medico. Si tratta di un episodio improvviso che ha spinto i medici a intervenire rapidamente per accertare le cause.
A seguito di una cena, l’ex gieffina Erica Piamonte è finita in ospedale. Sui social ha raccontato: “Ho vomitato sangue” “Sono finita in ospedale, ho vomitato sangue”, l’ex protagonista del Grande Fratello Erica Piamonte ha rivelato la sua disavventura dopo una cena e spiegato come sta oggi dopo l’accaduto. Durante l’edizione del 2019 del Grande Fratello tra i partecipanti c’era anche Erica Piamonte. L’ex gieffina dopo l’esperienza nel reality ha continuato a lavorare sui social e aggiorna costantemente i suoi fan riguardo alla sua vita quotidiana e impegni. In questi giorni, però, è stata protagonista di una disavventura. 🔗 Leggi su Novella2000.it
