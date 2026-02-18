L’ex gieffina Erica Piamonte finisce in ospedale dopo una cena | Ho vomitato sangue

Dopo aver cenato, Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale perché ha vomitato sangue. La ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato sui social che si è sentita male subito dopo aver mangiato e ha deciso di cercare aiuto medico. Si tratta di un episodio improvviso che ha spinto i medici a intervenire rapidamente per accertare le cause.

