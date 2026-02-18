L’ex calciatore Fabio Macellari condannato per spaccio di droga

Fabio Macellari, ex calciatore dell’Inter, è stato condannato a otto mesi di carcere per spaccio di droga. La causa della condanna è il traffico di sostanze stupefacenti che l’ex difensore ha ammesso di aver gestito tra Piacenza e altre città. La vicenda si è sviluppata dopo un’indagine della polizia, che ha sequestrato droga e materiale che lo inchioda. La sentenza è arrivata questa mattina nel tribunale di Piacenza, chiudendo un capitolo che ha sorpreso molti tifosi.

L'ex giocatore dell'Inter, il piacentino Fabio Macellari, è stato condannato a otto mesi di reclusione e a 1.800 euro di multa. L'ex difensore di serie A che ha indossato anche la maglia nerazzurra, oggi 51enne, è stato condannato dal tribunale di Piacenza in un procedimento scaturito da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai carabinieri di Bobbio. La sentenza riguarda l’accusa di spaccio di cocaina che l'ex calciatore aveva respinto sostenendo di aver fatto uso personale di droga, senza cederla o venderla. Al termine dell’udienza Macellari è stato riaccompagnato nel carcere delle Novate di Piacenza, dove era già recluso per scontare una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Cagliari per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre della stessa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

