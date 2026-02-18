L' ex asilo di Roveleto sia intitolato a Bruno Cassinari

Il gruppo RinnoviAmo Cadeo ha presentato una mozione per intitolare l’ex asilo di Roveleto a Bruno Cassinari, un artista locale molto stimato. Cassinari ha dedicato la sua vita alla promozione dell’arte e ha organizzato numerose iniziative culturali nel paese. La proposta mira a rendere omaggio al suo contributo, che ancora oggi influenza le attività artistiche della comunità. La decisione finale spetta ora all’amministrazione comunale, che valuterà la proposta nei prossimi giorni.

Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo presenta una mozione per l’intitolazione dell’ex asilo di Roveleto a Bruno Cassinari, figura che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale e comunitaria del paese. «L'edificio storico particolarmente caro alla cittadinanza, - spiegano in una nota -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Comitato Popolari per il Sì, Bruno Cassinari è il referente regionaleÈ stato ufficialmente costituito il Comitato Popolari per il Sì, con Bruno Cassinari come referente regionale. Leggi anche: «Ascensore fuori uso al cimitero di Roveleto, inaccettabile» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'ex asilo abbandonato (e demolito) dove sorgerà un giardino per gli abitanti; Via Ugo Betti, stop al degrado: demolito l’ex asilo, arriva il verde; L’ex asilo diventerà un giardino. Svolta dopo anni di abbandono. In primavera il percorso condiviso; Pesaro, l’ex asilo nido Alberone di Soria nel piano alienazioni. Realizzeremo il centro per l'autismo. L'ex asilo di Roveleto sia intitolato a Bruno CassinariLa mozione del gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo: «Segno tangibile di riconoscenza e memoria del suo operato» ... ilpiacenza.it L'ex asilo abbandonato (e demolito) dove sorgerà un giardino per gli abitantiL'ex asilo di via Ugo Betti 189, al Gallaratese, è stato demolito del tutto. Al suo posto sorgerà un giardino che verrà progettato insieme ai residenti della zona. Lo hanno spiegato Emmanuel Conte, ... milanotoday.it Zero91 Gastronomia & pizza al trancio dal 1980 ,VIA BRUNO CASSINARI 23 SANTA GIULIA ROGOREDO. POSTI A SEDERE ALL'INTERNO, SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO GRATUITA SOLO LA SERA. TL 0284076994. GASTRONOMIA PIZZERI facebook