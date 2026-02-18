Levante – Villarreal| La Città dei derby e del dramma | analisi anticipazioni previsioni e pronostici
Il derby tra Levante e Villarreal si giocherà a Ciutat de Valencia, una partita che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre in questa stagione. La sfida si accende in un momento di crisi per il Levante, che cerca punti importanti per evitare la retrocessione. Il derby si preannuncia combattuto, con i padroni di casa determinati a sorprendere i favoriti.
2026-02-18 00:22:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! E a Ciutat de Valencia ospiterà un nuovo drammatico derby in cui il Levante proverà a conservare le ultime possibilità per ricongiungersi alla lotta per la salvezza. Il duro colpo emotivo subito contro il Valencia potrebbe trovare il colpo finale con un altro dei suoi vicini: un Villarreal che cerca di uscire dalla crisi e consolidare la sua posizione in Champions League. Probabili formazioni di Levante-Villarreal Come arriva il LEVANTE. Il Levante proverà a dimenticare la sconfitta nel derby contro il Valencia con un’altra cartina di tornasole nel suo cammino verso la permanenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Levante-Villarreal (domenica 14 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ospitano la squadra di MarcelinoDomenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:30 si affrontano Levante e Villarreal.
Levante-Villarreal (domenica 14 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Ospiti ancora vittoriosi?Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:30 si affrontano Levante e Villarreal in una sfida valida per la Liga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pronostico Levante-Villarreal: blindato il terzo postoLevante-Villarreal è un recupero della sedicesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico Questa partita è stata rinviata un po’ di tempo fa per delle condizioni climatiche che non ... ilveggente.it
Levante-Villarreal, quote e pronostico: 'sottomarino giallo' favorito nel derby valencianoEtta Yong, 22 anni, attaccante camerunese, rappresenta una delle pedine fondamentali dell'attacco del Levante. Ha collezionato 12 presenze, tutte da titolare, con cinque gol e un assist. La sua ... it.blastingnews.com
