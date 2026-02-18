Levane parcheggi al collasso | petizione in comune dopo il cedimento e scelte contestate

A Levane, la decisione di chiudere un'area di sosta per lavori ha causato il caos tra gli automobilisti, che ora chiedono interventi urgenti al Comune. La mancanza di spazi disponibili ha portato a blocchi temporanei e a lunghe code, con residenti e lavoratori che si sono uniti in una petizione per risolvere il problema. Nelle ultime settimane, molte auto sono rimaste in fila anche per ore, evidenziando un problema che si trascina da anni senza soluzioni concrete.

Levane Sotto Stress: Una Battaglia per i Parcheggi che Riflette le Fragilità del Territorio. Levane, frazione del comune di Montevarchi, è al centro di una crescente preoccupazione per la cronica carenza di parcheggi. Una petizione popolare, promossa dalla consigliera comunale Chiara Masini, ha raccolto numerose adesioni e porterà domani, mercoledì 18 febbraio, alla discussione della questione in commissione lavori pubblici. L'obiettivo è trovare soluzioni concrete per una problematica che da anni affligge i residenti e mette a dura prova la vivibilità della frazione. La Radice del Problema: Un Cedimento e Scelte Controversi.

