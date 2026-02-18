Letture ad alta voce per bambine e bambine alla Legatoria Prampolini

Sabato 21 febbraio alle 11:00, i bambini di Catania potranno ascoltare storie in libreria, grazie all'iniziativa alla Legatoria Prampolini. La causa di questo evento è la voglia di far scoprire il piacere della lettura fin da piccoli. Le letture ad alta voce coinvolgono i più giovani, stimolando la loro immaginazione. L’appuntamento si svolge in una libreria del centro, che offre un ambiente accogliente e colorato per i piccoli ascoltatori. L’ingresso è libero, e tutti sono invitati a partecipare.

Nuovo appuntamento con le storie in libreria. Vi aspettiamo sabato 21 febbraio alle ore 11:00 alla Legatoria Prampolini di Catania. Tanti albi illustrati letti ad alta voce dalla libraia Laura per bambine e bambini. Una bella occasione per ascoltare tante storie diverse, meravigliarsi con le illustrazioni e rispondere a grandi domande divertendosi. Età consigliata: 4-8 anni 10€ a bambino (acquistando un libro la quota di partecipazione verrà detratta dal prezzo di copertina). Per info e prenotazioni -> 0953787222 (whatsapp). Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Letture ad alta voce. Il progetto compie un anno e allieta gli ospiti della rsa Leggi anche: Presentazione del libro 'Oroscopo 2026: le strade del futuro' alla Legatoria Prampolini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nella Biblioteca dei Ragazzi un febbraio di letture ad alta voce con l'associazione culturale minuscola; Giornate di lettura ad alta voce nelle scuole: le novità della 12esima edizione di Libriamoci; Biblioteca Federico Caffè a Monteverde, chiusa al pubblico da più di un anno: il 19 febbraio letture ad alta voce per la riapertura; Vigodarzere: in biblioteca tornano le letture ad alta voce per i più piccoli. Lettura ad alta voce in Tin: benefici sul linguaggio e sul legame genitore-bambinoLeggere al neonato pretermine in terapia intensiva neonatale può ridurre il rischio di ritardi linguistici e creare una relazione affettiva più solida tra genitori e bambino ... tuobenessere.it Nati prematuri: la lettura ad alta voce in Terapia intensiva migliora il neurosviluppoLettura ad alta voce nei nati prematuri. Uno studio italiano dimostra che leggere ai bimbi nati pretermine favorisce il neurosviluppo ... ok-salute.it