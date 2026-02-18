letizia di spagna look blu reale e il trucco degli orecchini di acquamarina

Letizia di Spagna ha scelto un abito blu intenso e orecchini di acquamarina per partecipare alla cerimonia dei 47 anni della Costituzione spagnola, accompagnando il marito Felipe. La regina ha attirato l’attenzione con il suo stile elegante e i dettagli raffinati, che hanno fatto pendant con il colore del vestito. Durante l’evento, ha scambiato qualche parola con i presenti, mostrando sicurezza e compostezza.

Letizia di Spagna ha iniziato la sua settimana di lavoro, accompagnando Felipe alla celebrazione per i 47 anni della Costituzione spagnola. Per l’occasione la Regina ha rinunciato al suo rosso per un blu reale a sottolineare la formalità del momento. Letizia di Spagna austera per l’anniversario della Costituzione. Nei primi mesi del 2026 abbiamo visto Letizia di Spagna indossare look raffinati ma austeri. D’altro canto a gennaio la Famiglia Reale ha subito il grave lutto della morte della Principessa Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe, e il terribile incidente ferroviario che ha causato numerose vittime. 🔗 Leggi su Dilei.it

