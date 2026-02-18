Legge regionale sui pozzi adempimenti burocratici spostati Gatta | Il problema va risolto per sempre

La Regione ha deciso di spostare al settembre i termini per rispettare la legge sui pozzi, lasciando più tempo alle aziende. La decisione, presa ieri dalla Giunta, riguarda le pratiche burocratiche che prima dovevano essere completate entro luglio. Nicola Gatta, consigliere regionale, ha commentato che questa proroga rappresenta un passo positivo, ma sottolinea la necessità di risolvere definitivamente il problema. La questione rimane aperta, e ora si attende un intervento che elimini le difficoltà nel rispetto della legge.

I termini per gli adempimenti burocratici, come più volte richiesto dai consiglieri regionali, sono stati differiti tra luglio e settembre: "Adesso al lavoro per risolvere definitivamente il problema" Gatta spiega i limiti della Legge: secondo uno studio, su ogni nuovo pozzo graveranno spese ulteriori di partenza di circa 1.500 euro tra analisi delle acque, montaggio dei contatori e perizie ingegneristiche. "A questo si sommano le varie sanzioni, anch'esse salatissime, per chi non si ritrovi nella condizione di poter soddisfare i requisiti richiesti, senza contare che una mancata comunicazione della lettura dell'acqua consumata comporta una multa da 360 euro, equivalente al consumo di 180.