Il legale del bambino Monaldi ha dichiarato di non voler commentare la breve nota di cinque righe diffusa dall’ospedale. La comunicazione, che non fornisce dettagli sulla condizione del piccolo, solleva ancora più domande. Ora il team legale attende di ricevere le cartelle cliniche, che intende mostrare al consulente di parte. Questo passo potrebbe chiarire meglio quanto accaduto durante il ricovero. La famiglia Monaldi rimane in attesa di risposte concrete, mentre l’ospedale si limita a poche righe ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ora aspettiamo le cartelle cliniche per farle vedere al consulente di parte. Dobbiamo adesso vedere tutta la documentazione”. Così Francesco Petruzzi, il legale della mamma del bimbo ricoverato all’ospedale Monaldi, dove oggi il team di esperti ha visitato il piccolo decretando che non è più sottoponibile a un trapianto di cuore. “Ora se non vedo la documentazione dell’ospedale – ha chiarito l’avvocato – non posso commentare le dichiarazioni del Monaldi, se non la guardo non mi posso esprimere e ora non ho una comunicazione con il Monaldi. Una nota di cinque righe dopo 57 giorni non è sufficiente, dobbiamo leggere tutta la documentazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legale bimbo Monaldi: “Non commento nota di 5 righe dell’ospedale”

