Lega all’incasso sulle materie non Lep alle regioni del Nord | parte l’iter

La Lega ottiene un primo successo finanziario sulle materie non Lep, distribuendo fondi alle regioni del Nord. La decisione deriva da una lunga trattativa tra il governo e le amministrazioni regionali, che ora si preparano a ricevere i primi accrediti. In particolare, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria si aspettano di vedere arrivare ingenti risorse nei prossimi giorni.

L'aggettivo "storico" è sulle labbra dei governatori di centrodestra di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, così come su quelle del ministro Calderoli. In effetti è la prima volta che delle "pre intese" che devolvono a quattro regioni materie rilevantissime, seppure non Lep, approdano in consiglio dei ministri, che oggi pomeriggio dovrebbe licenziarle. Un passaggio con diverse incognite istituzionali e con un dividendo politico per la Lega, che dovrebbe recuperare consensi sul versante storico dell'autonomismo, dopo che Vannacci si è portato via parte del consenso di matrice reazionaria. A sottolineare la primizia dell'approdo in consiglio dei ministri delle quattro pre intese è stato il ministro Calderoli, ieri alle prese in Senato con il ddl di delega per la determinazione dei Lep.

Autonomia differenziata: Governo e Regioni del Nord siglano accordi preliminari su competenze e LEP.Il Governo ha firmato accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, spinto dalla volontà di accelerare il processo di autonomia differenziata.

