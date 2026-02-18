Le trame di Hamas in Italia Il mistero dell' incontro nella villa di Grillo sotto la regia di Hannoun

Le indagini della Procura di Genova hanno rivelato che Beppe Grillo ha incontrato un uomo collegato ad Hamas nella sua villa, un evento che risale a diversi mesi fa. Durante l’incontro, sarebbero stati discussi temi legati alle attività del movimento islamista, secondo quanto emerge dai documenti dell’inchiesta. La presenza di questo episodio tra le carte giudiziarie apre nuove questioni sulle eventuali connessioni tra politica e ambienti islamisti in Italia.

Trame, incontri, legami tra la politica e il mondo islamista nelle carte della Procura di Genova. Agli atti dell'inchiesta non c'è solo il nome dell'ex parlamentare Alessandro Di Battista, ma anche quello di Beppe Grillo. Prima di arrivare all'ideologo del Movimento 5 Stelle, però, c'è da fare una premessa e introdurre una figura centrale, quella di Wael Dahdouh, corrispondente da Gaza di Al Jazeera, l'emittente di proprietà del Qatar. L'11 febbraio del 2025 Dahdouh è intervenuto alla Camera dei deputati durante una conferenza organizzata dalla pentastellata Stefania Ascari e poi Dahdouh ha avuto modo di incontrare anche l'attuale leader dei 5S Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Hamas, indagine shock: coinvolta anche la famiglia di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in ItaliaUn’indagine della Dda di Genova ha portato alla luce possibili collegamenti tra Hamas e alcune associazioni italiane, tra cui quella di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia.

