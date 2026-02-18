Le rapine come Joker i passanti presi a sprangate | preso a Milano un 24enne italiano incensurato Cosa gli hanno trovato addosso

Un ragazzo di 24 anni senza precedenti è stato arrestato a Milano dopo aver molestato i passanti nel parco della Resistenza, indossando una maschera di Joker. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una spranga e di altri oggetti sospetti. I testimoni hanno riferito di aver assistito a violenti colpi e scene di panico durante le aggressioni. La polizia ha confermato che l’uomo aveva intenzioni inquietanti e che le sue azioni avevano causato molta paura tra i cittadini.

Si aggirava per il parco della Resistenza, a Milano, con una maschera di Joker e prendeva a sprangate le sue vittime. È stato arrestato l'uomo che terrorizzava i residenti del quartiere Ticinese e diventato noto per la maschera dell'arcinemico di Batman. Si tratta di un 24enne italiano e senza alcun precedente penale. La doppia aggressione. Il rapinatore è stato arrestato nella serata di martedì 17 febbraio dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto di via Tabacchi e aver provato a fare lo stesso anche con un 20enne, picchiato con una sprangato. Il giovane cercava soldi, cellulari e qualunque altro oggetto di valore che le vittime avevano addosso.