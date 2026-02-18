La Spal ha deciso di tenere le prime tre sedute di allenamento pubbliche questa settimana, permettendo ai tifosi di assistere agli allenamenti. Oggi alle 14,30, al centro sportivo Fabbri in via Copparo, si svolge il secondo allenamento settimanale a porte aperte. La decisione mira a coinvolgere maggiormente i supporter e a mostrare il lavoro quotidiano della squadra.

Porte aperte in via Copparo per il secondo allenamento settimanale della Spal, in programma oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri. Come annunciato sabato scorso alla vigilia della trasferta sul campo del Cava Ronco, mister Parlato ha confermato la decisione di aprire al pubblico le prime tre sedute della settimana, quindi martedì, mercoledì e giovedì. Intanto, oggi alle 15 scatterà la prevendita dei biglietti per la prossima gara di campionato, fissata per domenica 22 febbraio alle 14,30 allo stadio Mazza contro l’Osteria Grande. I tagliandi saranno in vendita online su etes.it e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le prime tre sedute della settimana restano pubbliche per tutti. Si lavora a porte aperte al Centro

Celebrazione in San Petronio, Zuppi: “Il Giubileo si chiude, ma restano aperte le porte delle nostre chieseIl Giubileo si conclude, ma le porte delle chiese e delle comunità rimangono aperte.

Cosmologia a porte aperte: il mistero della formazione delle galassie al centro di una serata a TradateLunedì sera, il Cine Grassi di Tradate apre le porte a una serata dedicata ai misteri dell’universo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.