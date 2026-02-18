Le prime pagine di oggi

Oggi, l’Italia si presenta con diverse notizie che attirano l’attenzione: la partecipazione del nostro paese al Board of Peace, il video pubblicato da Meloni che critica la magistratura e l’incendio scoppiato al teatro di Napoli. La presenza italiana al Board riflette l’impegno del governo su questioni internazionali, mentre il video di Meloni ha suscitato molte reazioni sui social. Nel frattempo, le fiamme hanno devastato una parte del teatro, causando danni e preoccupazioni tra i residenti.

La partecipazione italiana al Board of Peace, il video di Meloni contro la magistratura "politicizzata", e l'incendio al teatro di Napoli Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le comunicazioni al parlamento del ministro degli Esteri Tajani sulla partecipazione italiana al Board of Peace promosso dal presidente degli Stati Uniti Trump, e il video diffuso sui social dalla presidente del Consiglio Meloni in cui critica parte della magistratura accusata di essere "politicizzata" per le decisioni prese in tema di immigrazione. Il Sole 24 Ore si occupa invece degli stipendi dei neolaureati in Italia, inferiori rispetto ad altri paesi europei, qualche giornale titola sulla possibilità di un nuovo trapianto per il bambino di Napoli a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, Avvenire apre sui cadaveri di persone migranti recuperati dal mare in Sicilia e Calabria dopo i naufragi delle scorse settimane, e Libero e la Verità seguono l'indagine sui poliziotti che hanno ucciso un uomo a Milano durante un controllo.