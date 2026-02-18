Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 18 febbraio 2026

Il quotidiano Tuttosport dedica la prima pagina alla vittoria di Juventus contro il Napoli, che ha deciso la partita con un gol all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla rinascita di Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato due reti nella sfida del Milan contro la Roma. Il Corriere dello Sport invece riporta l’esito positivo di un test antidoping, che ha coinvolto un noto calciatore della Lazio.

