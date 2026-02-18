Le partite di oggi | da Bodo Glimt-Inter e i playoff di Champions a Milan-Como

Tanto calcio nella serata di oggi: in copertina c'è la Champions League, con i quattro match validi per l'andata dei playoff. Si parte alle 18.45 con Qarabag-Newcastle, poi le altre partite alle 21 tra cui Bodo Glimt-Inter. In Serie A c'è Milan-Como, recupero della 24ª giornata che mette in palio punti pesanti per scudetto ed Europa. In Inghilterra l'Arsenal capolista va sul campo del Wolverhampton in una partita anticipata per ragioni di calendario, in Spagna si recupera Levante-Villarreal. Le partite di oggi Qarabag-Newcastle, ore 18.45Bodo Glimt-Inter, ore 21Club Brugge-Atletico Madrid, ore 21Olympiakos-Bayer Leverkusen ore 21 Le partite di oggi Milan-Como, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bodo Glimt-Inter, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari.

Champions League, sorteggio playoff: l’Inter pesca il Bodo/GlimtL’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Champions League in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) martedì, Bodo/Glimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane ... fanpage.it

