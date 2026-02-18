Le future estetiste nel video Confalonieri

Confalonieri ha pubblicato un video che mostra le future estetiste, dimostrando come l’Apf Valtellina continui a creare occasioni pratiche di formazione. La scuola organizza progetti che coinvolgono aziende locali e studenti, permettendo loro di acquisire esperienza sul campo. Un esempio concreto è la collaborazione con saloni di bellezza della zona, dove i giovani apprendono tecniche e metodologie aggiornate.

Apf Valtellina prosegue nel proprio obiettivo di offrire agli studenti opportunità reali di crescita, attraverso progetti che uniscono scuola, imprese e territorio. Portano infatti la "firma" delle studentesse del settore Benessere – indirizzo Estetica della sede di Sondalo i make-up utilizzati per i video promozionali di lancio dei nuovi prodotti della Confalonieri Matite, l’azienda di Gordona specializzata nella produzione di matite cosmetiche in legno. Un’esperienza di grande valore per le ragazze coinvolte, perché lavorare su un progetto reale significa confrontarsi con richieste precise, tempi definiti e aspettative elevate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le future estetiste nel video Confalonieri Ferrobonus, 29,4 milioni disponibili nel 2026: nuovi fondi per le annualità futureIl Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che nel 2026 ci saranno 29,4 milioni di euro disponibili per il Ferrobonus. FC 26: Arrivano le Future Stars! Tutte le novitàLa promozione Future Stars torna in EA SPORTS FC 26, portando in primo piano i giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le future estetiste nel video Confalonieri. Le future estetiste nel video ConfalonieriApf Valtellina prosegue nel proprio obiettivo di offrire agli studenti opportunità reali di crescita, attraverso progetti che uniscono scuola, ... msn.com Ospiti illustri al nostro stand nella prima giornata della Mostra Scambio di Novegro Grazie Marco Masetti per la gradita visita Con Romolo Ciancamerla e Daniela Confalonieri #gilera #motodepoca #vintagestyle facebook